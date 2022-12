Céline Dion gravement malade, elle annule sa tournée !

4.6 ( 9 )

Céline Dion a annulé sa tournée prévue au printemps prochain en Europe. La chanteuse est gravement malade, elle a annoncé souffrir « d’un trouble neurologique rare » qui ne lui permet pas « de chanter comme elle en a l’habitude.







La chanteuse canadienne de 54 ans souffre du syndrome de l’homme raide, qui touche « quelque chose comme une personne sur un million », a-t-elle expliqué dans une vidéo publiée ce jeudi sur son compte du réseau social Instagram.







« Alors que nous en apprenons encore sur cette maladie rare, nous savons maintenant que c’est ce qui a causé tous les spasmes que j’ai eus », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, ces spasmes affectent tous les aspects de ma vie quotidienne, provoquant parfois des difficultés lorsque je marche et ne me permettant pas d’utiliser mes cordes vocales pour chanter comme j’en ai l’habitude. »

Le syndrome de la personne raide est « un syndrome rare et progressif qui affecte le système nerveux, en particulier le cerveau et la moelle épinière », selon l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux.



« Les symptômes peuvent inclure une raideur musculaire extrême, une rigidité et des spasmes douloureux dans le tronc et les membres, altérant gravement la mobilité », indique l’institut. « Les spasmes peuvent générer suffisamment de force pour fracturer l’os. »

Des traitements spécifiques « amélioreront les symptômes, mais ne guériront pas le trouble ».

Céline Dion est entourée de son équipe médicale et garde espoir de pouvoir chanter à nouveau. Les concerts du printemps 2023 devraient être reportés à 2024, et huit de l’été 2023 seront annulés.

