C à vous du 8 décembre 2022 : invités et sommaire

C à vous du 8 décembre, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 8 décembre : le sommaire

🔵 Réforme des retraites : devra-t-on travailler plus longtemps ? Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est l’invité de C à vous.

🔵 Condamné pour viol puis innocenté par son accusatrice, un homme espère être réhabilité plus de 20 ans après : Farid El Haïry et son avocat Frank Berton sont en plateau

🔵 📝 Dans le 5 sur 5 : “Harry et Meghan”, le documentaire Netflix explosif qui inquiète la famille royale britannique. On en parle avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Claude Askolovitch, présentateur de la revue de presse, tous les matins dans la matinale de France Inter, et

Theo Askolovitch pour son spectacle “66 jours”, au Théâtre des Béliers Parisiens les dimanches à 20h30

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Cédric Béchade, chef Relais Chateaux “L’Auberge Basque”

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste, pour le film “Le parfum vert”, réalisé par Nicolas Pariser, en salle le 21 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 8 décembre 2022 à 19h sur France 5.



