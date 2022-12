Coupe du Monde, Équipe de France : le message d’Olivier Giroud aux fans des Bleus

5 ( 7 )

Équipe de France Coupe du Monde 2022 – L’Équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Et en attendant le match, qui aura lieu samedi soir, Olivier Giroud a enregistré un message pour les fans des Bleus.







« Salut à tous les supporters des Bleus. Merci pour votre soutien inconditionnel » a déclaré l’attaquant des Bleus, qui a déjà marqué trois buts dans cette Coupe du Monde.







« On est ensemble, j’espère qu’on va aller le plus loin dans cette Coupe du Monde ! Voilà, un petit clin d’oeil pour mon 52ème but. » a-t-il poursuit alors que face à la Pologne, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France, devant Thierry Henri.

VIDÉO Équipe de France, Coupe du Monde 2022 : le message d’Olivier Giroud



Coupe du Monde 2022 : le quart de finale des Bleus

C’est le samedi 10 décembre 2022 à 20h qu’aura lieu le quart de finale de l’Équipe de France face à l’Angleterre dans cette Coupe du Monde 2022. Un match que vous pourrez suivre sur TF1 et beIN Sports.

