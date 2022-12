Un si grand soleil du 7 décembre : le meurtrier de Sylvie retrouvé (résumé épisode 1032 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 7 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1032 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 7 décembre.







Publicité





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Johanna est remontée contre Yann et en parle à Claudine. De son côté, Hugo est sous le choc que Yann ait pu faire ça. Mais Yann est en colère et déçu vis à vis de Johanna. Hugo lui parle du hibou, l’expert vétérinaire doit passer dans l’après-midi. Il le tient au courant.







Publicité





Johanna annonce à Claudine qu’elle veut se venger de Yann ! Mais elle n’a pas de preuve et ne peut pas dénoncer Yann pour le faux pv. Claudine lui conseille de se calmer.



Publicité





Arthur regarde des photos de Laurine. Il l’appelle, il veut venir avec eux à Ibiza. Il lui dit qu’il est content de passer le week-end avec elle. Laurine lui annonce qu’elle ne cherche pas à être en couple, elle ne veut que du plaisir. Arthur dit ensuite à Alain qu’il part en week-end. Alain lui rappelle qu’ils devaient bosser ce week-end, d’autant qu’il a raté son examen de chimie. Arthur lui dit qu’il a besoin de se reposer… Mais Alain pense que se reposer à Ibiza, c’est pas l’idéal.

Marion reçoit un appel de son mari, il a lu l’interview et est remontée. Il ne comprend pas qu’elle ait accusée Elisabeth, qui est sa patronne ! Marion n’a aucun regret.

A la bibliothèque, Boris et Arthur parlent d’Ibiza. Pendant ce temps là, Dylan parle avec Jennifer. Elle lui confie qu’elle ne va pas bien. Dylan lui dit qu’Arthur ne va pas bien non plus et ça serait dommage qu’ils se séparent. Il lui conseille de ne pas lâcher.

Alain appelle Elisabeth au sujet de l’article. Ils se disputent, Elisabeth finit par s’excuser. Une fois chez elle, Elisabeth croise Arthur et Boris, prêts à partir à Ibiza. Elisabeth semble pas très emballée par leur escapade en plein milieu des révisions…

Christophe expertise le hibou retrouvé chez Sylvie. Le hibou a absorbé de la mort au rat. Et il est mort d’épuisement en essayant de sortir par le conduit de cheminée. Il était désorienté pour rentrer dans la maison et il a du voler dans la maison…

Johanna est au parloir, elle soutient Guilhem. Elle s’excuse d’avoir cru qu’il était peut être coupable. Mais il ne lui en veut pas. Guilhem est en plein désespoir, il pense qu’il a tout perdu.

Alain reproche Elisabeth d’avoir laissé partir Arthur, qui risque de rater sa première année de médecine. Jennifer l’appelle… Elle lui dit qu’il lui manque, Arthur lui dit qu’elle aussi. Elle veut lui donner une chance et veut lui parler. Arthur lui répond qu’il ne peut pas ce week-end, il a trop de boulot. Arthur raccroche et dit à Boris qu’il n’a plus envie de ça ! Il veut profiter.

Au commissariat, Hugo vient voir Yann. Il pense que c’est le hibou qui a griffé Sylvie. Il l’a attaquée et c’est comme ça qu’elle est tombée et qu’elle est morte ! Il n’a plus aucun doute, c’est le hibou qui a tué Sylvie.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 23 décembre 2022

Un si grand soleil du 7 décembre extrait, Johanna soutient Guilhem

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note