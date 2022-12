Cristiano Ronaldo attaque la Juventus et réclame 20 millions d’euros !

5 ( 1 )

Cristiano Ronaldo ne remportera jamais la Coupe du Monde de foot après l’élimination du Portugal hier face au Maroc. Le joueur, âgé de 37, disputait sa dernière Coupe du Monde alors qu’il a quitté Manchester United et qu’il est désormais libre de tout contrat.







Publicité





Et on apprend ce week-end par la Gazzetta dello Sport que Cristiano Ronaldo attaque la Juventus de Turin en justice et leur réclame la somme de 20 millions d’euros !







Publicité





En cause, une prime que le club italien aurait du lui verser à son départ pour Manchester, ainsi que les salaires non versés pendant la crise du Covid-19 en 2020. Cristiano Ronaldo avait accepté le report des paiements mais n’aurait toujours rien touché. Il a donc saisi la justice.

Concernant son prochain club, Ronaldo n’aurait pas encore pris sa décision. Il a reçu une proposition du club saoudien de Al-Nassr avec un contrat de 200 millions d’euros.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note