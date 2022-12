« En Famille », le prime « Un si Joyeux Noël » c’est ce soir sur M6 (14 décembre)

5 ( 1 )

En Famille au programme TV du mercredi 14 décembre 2022 – Ce soir face à la concurrence du match des Bleus, M6 propose une rediffusion d’un prime spécial Noël de « En Famille ». Un prime qui n’est pas récent puisqu’il a initialement été diffusé en 2019 !







A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 ou sur 6play.







« En Famille », le prime « Un si Joyeux Noël » : présentation

Cette année, c’est un Noël un peu particulier chez les Le Kervelec : ils vont accueillir et rencontrer pour la première fois les parents de Jean-Pierre Escourrou, le coach de rugby d’Antoine et surtout le nouvel amoureux de Marjorie. Quand deux familles aussi différentes doivent partager la dinde et la bûche, c’est justement l’esprit de Noël qui risque d’en prendre un sacré coup.

AVEC : Yves PIGNOT (Jacques), Marie VINCENT (Brigitte), Jeanne SAVARY (Marjorie), Axel HUET (Antoine), Lucie BOURDEU (Chloé), Charlie BRUNEAU-Pouilloux (Roxane), et Olivier MAG (Jean-Pierre Escourrou)



