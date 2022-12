Un si grand soleil du 14 décembre : Arthur odieux avec Jennifer (résumé épisode 1037 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 14 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1037 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mercredi 14 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Christophe est au cabinet, il soigne un chat. Il ne se sent pas bien et fait un malaise ! Il appelle Charles, qui appelle une ambulance. Christophe a en réalité fait un cauchemar, il est chez lui et tout va bien !







A la coloc, Bilal dit à Ludo que c’est n’importe quoi cette histoire de vol du cheval avec Noémie. Ludo explique qu’ils n’ont pas le choix mais Bilal lui répond que le voisin va forcément s’en douter… Bilal lui demande si Akim est au courant, Ludo dit que non. Ludo lui demande de juste servir d’alibi, Bilal est gêné et n’a pas envie de mentir à son frère. Il part travailler.



Cécile remarque Christophe ne va pas bien, il est miné par le futur départ d’Achille. Elle lui rappelle que Lyon n’est pas si loin et il pourra revenir régulièrement. Christophe a peur qu’il les oublie. Cécile lui répond que son départ c’est dans un an, ils vont trouver des solutions.

Arthur est entrain de travailler, Elisabeth et Alain vont partir en week-end à Vienne après le travail. Alain lui demande son programme de travail du week-end. Mais Boris l’appelle et lui propose de réviser ensemble… A l’hôpital, Jennifer déprime. David essaie de la réconforter. Arthur l’a quitté par sms et depuis il ne lui répond pas. David pense qu’il ne la mérite pas, elle devrait tirer un trait sur lui. Mais Jennifer a besoin de comprendre.

William surprend sa fille au téléphone, elle parle de son homosexualité… William semble perturbé.

Arthur et Boris révisent au bord de la piscine. Boris lui propose un apéro avec potes chez lui, Arthur accepte. Ils appellent leurs potes, Arthur appelle Jordan et lui dit que c’est fini avec Jennifer, il va lui présenter Laurine. Arthur lui confie avoir quitté Jennifer par sms, Jordan lui dit que ça se fait pas. En raccrochant, il en parle avec Charles qui pense qu’il est mal influencé. A l’hôpital, Laurine s’en prend encore à Jennifer, qui lui répond et ne veut plus se laisser faire.

Ludo retrouve Christophe, qui ne va pas bien mais lui dit pas de quoi il s’agit. Il lui donne les médicaments pour Lancelot et lui demande un van pour le lendemain… Christophe lui recommande de se méfier du voisin de Noémie, qui était armé la dernière fois…

Arthur retrouve Laurine, elle lui demande une coupe de Champagne et le traite de coiné… Arthur le prend mal. Dylan arrive et ramène des bières, i hallucine du nombre de bouteilles de Champagne. Jennifer appelle Arthur, il se plaint et Dylan l’encourage à décrocher. Arthur décroche et l’envoie balader. Jennifer est en colère et lui raccroche au nez.

Ludo retrouve Noémie. Ils ont tout prévu pour le vol du cheval. Ludo voudrait le faire lui même pour la protéger, elle refuse.

Laurine se plaint de devoir partir avec sa famille pendant les vacances. Elle demande à Dylan ce qu’il va faire, il lui dit qu’il a un bar et il travaille. Laurine s’étonne qu’Arthur ne les ait jamais amenés… Dylan préfère s’en aller.

Ludo rentre à la coloc, Akim est avec Bilal. Akim est clair : il lui demande quel est son petit jeu avec Noémie. Ludo est gêné et lui parle de son projet d’équithérapie… Akim s’en va.

Un si grand soleil du 14 décembre extrait, Jennifer et Arthur règlent leurs comptes

