Ici tout commence du 12 décembre : Lisandro se fait virer (résumés + vidéo épisodes 551 et 552)

4.6 ( 11 )

Ici tout commence du 12 décembre, résumés et vidéo extrait épisodes 551 et 552 – Lisandro perd son travail son travail ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, il apprend qu’il est viré, contrairement à ce qu’avait dit Teyssier dans un premier temps. Et Noël se prépare à l’institut Auguste Armand.







Publicité





Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Kelly surprend Salomé et Thomas, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 12 au 16 décembre)







Publicité





Ici tout commence du 12 décembre – résumé de l’épisode 551

Lisandro a été viré de l’Institut après avoir frappé un élève. Teyssier et Myriel n’ont pas perdu de temps pour lui trouver sa remplaçante. Lisandro est dérouté quand il découvre son identité…

De son côté, Hortense a une super idée, elle décide d’organiser un Secret Santa ! Et lors du cours de Zacharie, la magie de Noël émerveille les élèves.



Publicité





Ici tout commence du 12 décembre – résumé de l’épisode 552

Qui ne tente rien, n’a rien : Lisandro passe un deal avec Teyssier. Le Secret Santa de L’institut apporte ses petits miracles de Noël.

Ici tout commence du 12 décembre – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note