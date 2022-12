« La favorite » : votre film inédit ce soir sur France 3 (12 décembre)

5 ( 7 )

« La favorite », c’est le film inédit qui vous attend ce lundi 12 décembre sur France 3. Un film signé Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman et Emma Stone.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« La favorite » : histoire et interprètes

En Angleterre, au XVIIIe siècle, sous le règne de la reine Anne, souveraine un peu folle et dernière des Stuarts, une jeune femme se présente à la cour couverte de boue après avoir été jetée d’un carrosse par un gentilhomme arrogant. Abigail est une cousine de Lady Sarah Marlborough, dame d’honneur et favorite de la reine, qui la recueille et la loge dans un coin du palais. Mais Abigail est ambitieuse. Le jour où elle soulage la reine de sa goutte, elle entre dans ses faveurs, y compris érotiques, et devient la rivale de Lady Sarah, une femme redoutablement intelligente et qui dirige le pays. Entre elles deux commence une guerre sans merci…

Avec : Olivia Colman (Anne d’Angleterre), Emma Stone (Abigail Hill), Rachel Weisz (Lady Sarah Churchill, duchesse de Marlborough), Nicholas Hoult (Robert Harley, premier comte d’Oxford)



La bande-annonce

« La favorite », un film de Yórgos Lánthimos, c’est ce soir sur France 3.

