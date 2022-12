Ici tout commence du 14 décembre : Salomé se fait griller (résumé + vidéo épisode 554)

5 ( 3 )

Ici tout commence du 14 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 554 – Salomé et Thomas sont-ils assez discrets dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Ce soir, en plein cours de boulangerie avec Thomas, Enzo vient voir Salomé et lui annonce qu’il l’a grillée !…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 14 décembre – résumé de l’épisode 554

Le concours de mixologie est lancé et Lisandro est toujours en lice. Mais, il fait face à de sérieux adversaires. Pour assurer la première place, il va devoir redoubler d’efforts. Et cela commence par une mise en situation avec Deva et Ambre. En cuisine, Salomé est de moins en moins discrète…

En cuisine, David passe en mode « séduction ». A L’institut, un anniversaire plein de surprises est célébré. Coup de chaud pour Joachim : son secret est en danger.



Ici tout commence du 14 décembre – vidéo premières minutes

