La Grande Librairie du 14 décembre 2022 : invités et sommaire

La Grande Librairie du 14 décembre, invités et sommaire – Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro du magazine littéraire « La Grande Librairie ». On vous propose dès maintenant de découvrir les invités et le sommaire de ce soir.







Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 14 décembre : le sommaire

🔵 En 2022, Fabrice Luchini est à l’affiche de deux spectacles qui se prolongent en 2023 : « La Fontaine et le confinement » au Théâtre Montparnasse & Petit Montparnasse, à Paris, mis en scène par Emmanuelle Garassino. Et « Lecture de Nietzsche » au Le Théâtre de l’Atelier. En fin d’année, il sera également à l’affiche, avec Isabelle Huppert, d’un film documentaire de Benoit Jacquot, « Par cœurs », qui montre l’acteur face à son texte.

🔵 Brigitte Giraud, qui a reçu en novembre dernier le Prix Goncourt 2022 pour son livre « Vivre vite » (Flammarion). Avec des « si », la romancière revient à rebours sur la mort brutale de son compagnon, lors d’un accident de moto, il y a vingt ans. Un récit vivant, vibrant et vital qui parachève un long voyage, celui du deuil.

🔵 Patrick Dandrey, professeur émérite de littérature française du XVIIe siècle à la Sorbonne, et l’un des plus grands spécialistes de La Fontaine au monde, sera également sur le plateau de La Grande Librairie, à l’occasion de la publication de l’ouvrage « La Fontaine expliqué aux adultes » (Éditions Hermann).

🔵 La philosophe, essayiste et conférencière, Julia de Funès qui publie « Le Siècle des égarés » (Éditions de l’Observatoire), un questionnement passionnant sur la notion et le concept d’identité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « La Grande Librairie » ce mercredi 14 décembre 2022 à 21h sur France 5.

