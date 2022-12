Les feux de l’amour du 14 décembre : Victoria et William font une annonce (résumé + vidéo)

5 ( 6 )

Les feux de l’amour du 14 décembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode – Si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans votre épisode de la série « Les feux de l’amour », on vous dévoile le résumé et la vidéo des premières minutes de l’épisode de ce mercredi 14 décembre 2022.







Un épisode inédit à découvrir dès 11h sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Les feux de l’amour du 14 décembre – résumé de l’épisode

Victoria et William annoncent à leurs enfants qu’ils vont vivre dans des maisons séparées. Alors qu’elle est tranquillement au Néon écarlate, Amanda voit arriver Ripley, qui tente une nouvelle fois de s’excuser pour son attitude. Alors qu’il vient juste de rentrer de Paris avec Connor et Chelsea, Adam doit repartir pour Las Vegas avec Chance. Phyllis et Nicholas discutent de la rupture de Lola et Kyle et de ses conséquences pour Summer…



Les feux de l’amour du 14 décembre – vidéo premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

Les feux de l’amour, c’est tous les matins, du lundi au vendredi, à 11h sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

