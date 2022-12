Ici tout commence du 15 décembre : David se venge de Lisandro (résumés + vidéo épisodes 555 et 556)

5 ( 6 )

Ici tout commence du 15 décembre, résumés et vidéo extrait épisodes 555 et 556 – David est déterminé à se venger de Lisandro ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Il remplace l’un des verres prévus pour Lisandro pour le championnat de mixologie…







Deux épisodes inédits à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 15 décembre – résumé de l’épisode 555

Au restaurant du Double A, David passe en mode attaque. A quelques secondes près, Souleymane aurait pu le surprendre… Mais, David lui raconte des histoires et Souleymane semble y croire ! De son côté, Kelly continue de tâter le terrain entre sa mère et son père…

Panique au championnat : entre David et Lisandro, le sang coule. C’est une dure journée pour Salomé. Laetitia lui fait des confidences excessives. Eliott est prêt à prendre la route.



Ici tout commence du 15 décembre – résumé de l’épisode 556

David se sent coupable et éveille des soupçons chez Deva. Malaise pour Salomé, alors qu’elle souhaite révéler son couple. Face à la pression de ses parents, Greg ment sur sa rupture avec Eliott.

Ici tout commence du 15 décembre – vidéo premières minutes

