Ici tout commence du 6 décembre : Greg veut tout dire à Antoine (résumé + vidéo épisode 545)

Ici tout commence du 6 décembre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 545 – Eliott n’est pas prêt de pardonner à Greg ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et de son côté, Greg pense qu’il faut aller tout dire à Antoine. Mais Jude ne veut pas !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 6 décembre – résumé de l’épisode 545

Dans les cuisines de l’Institut Auguste Armand, Eliott et Greg ont retrouvé Jude avec un couteau à la main prêt à passer à l’acte… Eliott prend son rôle de confident à cœur. Il fait tout pour sortir Jude de cette situation. Greg, de son côté, présente ses excuses à Jude au sujet de sa mauvaise blague avec Brice. Mais, pour Eliott, ce n’est pas suffisant.

De leur côté, Thomas et Salomé résistent, mais prouvent qu’ils existent. Et au sein du Cercle, la bibliothèque dévoile ses secrets.



Ici tout commence du 6 décembre – vidéo premières minutes de l’épisode

