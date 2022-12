Ici tout commence spoiler : Salomé et Thomas se font surprendre (vidéo épisode du 14 décembre)

3 ( 2 )

Ici tout commence spoiler – Les choses vont commencer à se corser pour Thomas et Salomé dans votre série quotidienne « Ici tout commence »… En effet, dans quelques jours, ils vont se faire surprendre !







C’est l’anniversaire de Salomé et elle décide de rentrer chez elle avec Thomas… Ils s’embrassent dans la porte quand la famille et les amis de Salomé l’ouvrent pour une fête surprise ! Salomé invente quelque chose et Kelly y croit…

C’est un jour spécial pour Salomé car c’est son anniversaire ! Pour l’occasion, elle décide d’inviter Thomas chez elle pour qu’ils puissent profiter tous les deux. Mais, tous ses amis de l’Institut lui ont organisé une fête surprise. A quelques secondes près, ils auraient pu être pris en flagrant délit…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 554 du 14 décembre, Salomé et Thomas face à Kelly

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

