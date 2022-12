Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 30 décembre 2022

5 ( 4 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 30 décembre 2022 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2022. Attention : lundi 26 décembre, soirée exceptionnelle avec 7 épisodes à la suite !







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Noémie se retrouve dans une situation compliquée. Et elle entraine Akim dans sa chute ! Manu comprend qu’Akim a franchi la ligne pour couvrir Noémie, il est en plein dilemme : va-t-il dénoncer Akim ?

De son côté, Louis doit assumer les conséquences de ses actes tandis que sa mère démarre une nouvelle vie.

Un si grand soleil spoilers les résumés du 26 au 30 décembre 2022

Lundi 26 décembre 2022, prime : Noémie se retrouve dans une situation délicate lorsque William, son voisin avec lequel elle entretient des relations tendues est agressé. Akim va devoir confronter sa vie personnelle à sa vie professionnelle….

Et Ludo toujours amoureux de Noémie va faire une nouvelle rencontre grâce à Christophe..

De son côté, Christophe est désemparé quand il apprend qu’Achille, son jeune protégé va quitter Montpellier. Mais Cécile va faire basculer leur vie en lui proposant de franchir un cap… Quant à Eve, face à ses difficultés financières, elle va se lancer dans une nouvelle activité professionnelle pour compléter ses revenus. Cette profession atypique va-t-elle mettre en péril sa relation avec Manu ? Au lycée, les amours de Louis sont soumises à dure épreuve… Et malgré le soutien d’Elisabeth, Arthur met en péril ses études et ses amours en se distrayant avec de nouveaux amis…

Mardi 27 décembre 2022, épisode 1052 : résumé à venir

Mercredi 28 décembre 2022, épisode 1053 : Manu a compris qu’Akim a franchi la ligne rouge pour couvrir Noémie, Bilal et Ludo. Manu décidera-t-il de le dénoncer ? De son côté, Christophe a une faveur à demander à Ludo. Quant à Léonor, elle reçoit une offre d’emploi inattendue.

Jeudi 29 décembre 2022, épisode 1054 : Bertier cherche à engager un nouvel assistant, mais il subit la pression d’Elisabeth. Va-t-il réussir à imposer son propre choix ? Pendant ce temps, un cadavre est retrouvé dans une forêt, atrocement mutilé…

Vendredi 30 décembre 2022, épisode 1055 : Alors que Louis doit assumer les conséquences de ses actes, Léonor s’apprête à démarrer un nouveau chapitre de sa vie. Mais ce n’est visiblement pas du goût de tout le monde. De son côté, Christophe est chargé d’une mission délicate…



