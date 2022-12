Ici tout commence spoilers : Ferigno triche, Teyssier se rebelle, Kelly avance, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 2 au 6 janvier 2023)

5 ( 7 )

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 2 au 6 janvier 2023 – En ce début de week-end et dernier jour de l’année, vous êtes déjà curieux de savoir ce qui vous attend de la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être marquée par le Championnat des Chefs. Il sera placé sous le signe de la guerre entre Teyssier et Ferigno !

En effet, celui n’hésite pas à tricher et implique les membres du cercle en les forçant à tricher et le couvrir… Seule Samia se rebelle et veut le dénoncer, contre l’avis des autres. De son côté, Teyssier ne compte pas de laisser faire !

Kelly vit un grand moment : elle rencontre sa demi-soeur ! Pendant ce temps là, Laetitia se rapproche de Zacharie.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 2 au 6 janvier 2023

Lundi 2 janvier (épisode 569) : Au sein du Cercle, Ferigno place ses pions en prévision du Championnat des chefs. Pendant ce temps, Thomas appréhende de réunir ses deux filles le temps d’un dîner. Au Double A, Théo teste Jude pour s’assurer de ses capacités.

Mardi 3 janvier (épisode 570) : Clotilde met en garde les concurrents tandis que Mehdi se retrouve au cœur des tensions entre les sœurs Rochemont. Entre amour et ambition, le cœur de Samia balance. En cuisine, Théo et Axel s’allient pour mettre Jude à l’épreuve.

Mercredi 4 janvier (épisode 571) : Les membres du Cercle découvrent les manigances de Ferigno. De son côté, Laetitia a le cœur lourd et une patience limitée avec Zacharie. Olivia et Claire testent une nouvelle activité plus ou moins relaxante.

Jeudi 5 janvier (épisode 572) : A L’institut, Vic tente de recruter un nouveau membre dans le Cercle. De con côté, Deva est surprise de l’initiative de David. En cuisine, Zacharie déroute ses élèves.

Vendredi 6 janvier (épisode 573) : Le Cercle accueille un nouveau membre tandis que Teyssier mène la vie dure à ses commis. En cuisine, Jasmine surprend les chefs avec sa galette des rois revisitée. Entre manigances et chantages, Esteban décide de tenir tête à David au Double A.

VIDÉO Ici tout commence spoilers bande-annonce du 2 au 6 janvier 2023

