Ici tout commence spoiler : Samia veut dénoncer Ferigno (vidéo épisode du 4 janvier)

Ici tout commence spoiler – Ferigno est prêt à tout pour gagner le Championnat des Chefs dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et même à tricher et à forcer les membres du cercle à faire de même pour lui…

Mais dans quelques jours, Samia n’accepte le fait de devoir tricher et veut dénoncer Ferigno !







Le Championnat des chefs est officiellement lancé ! Ferigno semble avoir placé ses pions au bon endroit… Contrairement à Enzo et Vic, Samia est indignée… Elle veut dénoncer Ferigno, qui les force à tricher pour lui. Mais Vic et Enzo sont contre l’idée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 571 du 4 janvier 2023, Ferigno triche



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

