50mn Inside du 31 décembre : sommaire et reportages de ce samedi sur TF1

50mn Inside du 31 décembre 2022







A suivre dès 17h45 sur TF1







50mn Inside du 31 décembre, au sommaire pour cette dernière de l’année :

Aujourd’hui dans votre magazine, revivez les événements forts et découvrez les personnalités qui ont marqué cette année 2022.

🥇 La femme de l’année : Julia Roberts

L’actrice est revenue au sommet en renouant avec le genre dans lequel on la préfère, celui des comédies romantiques ! Aux côtés de son ami George Clooney, la star nous a offert un festival de tapis rouges plus glamour les uns que les autres.



🏠 En intimité avec Tomer Sisley

🥇 L’homme de l’année : Tom Cruise de retour au sommet d’Hollywood à 60 ans !

À 60 ans, l’acteur nous a offert un retour fracassant, dans le rôle qui l’avait révélé il y a plus de 35 ans : celui de Maverick dans Top Gun. Un second volet qui a fait exploser tous les compteurs au box-office, et grâce auquel Tom Cruise est tout simplement redevenu cette année le roi de Hollywood.

🕊️ L’hommage à celui qui nous a quittés en mars dernier, Jean-Pierre Pernaut

📸 Notre rencontre la plus marquante de l’année : Jean Dujardin

2022 a été son année, l’acteur a fêté ses 50 ans, les 10 ans de son Oscar et son dernier film a connu un immense succès. « Novembre », le film de Cédric Jimenez sur les attentats de 2015, a dépassé les 2 millions de spectateurs. Nous avions rencontré l’acteur au moment de sa sortie et recueilli ses confidences.

💕 Le couple de l’année : Le roi Charles III et Camilla

Cette dernière aura dû attendre plusieurs décennies avant d’être enfin acceptée par les Britanniques. À l’origine de cette hostilité : la liaison qu’elle a entretenue plus ou moins secrètement toute sa vie avec le prince Charles, alors même qu’il était marié avec Diana.

✈️ La destination de 2022 : La Polynésie

C’est à Bora Bora que se niche la plus grande concentration d’hôtels de luxe, nous avions rencontré Miss Tahiti 2022 originaire de la plus grande île de la Polynésie : Tahiti qui réalisait sa première séance photo de présentation dans la seule villade deux étages sur pilotis, qui existe en Polynésie.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h45 sur TF1.

