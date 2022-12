« Il était une fois Champs-Élysées : De 1986 à 1990 », c’est ce soir sur France 3 (28 décembre)

5 ( 5 )

« Il était une fois Champs-Élysées : De 1986 à 1990 » au programme TV du mercredi 28 décembre 2022 – Ce mercredi soir à la télé, France 3 vous propose le documentaire inédit « Il était une fois Champs-Élysées : De 1986 à 1990 ». France 3 vous invite à découvrir le second volet du documentaire événement réalisé à l’occasion des 40 ans de « Champs-Élysées ». Raconté par Michel Drucker, découvrez les coulisses et les secrets de l’émission de légende à travers de nombreuses images d’archives exclusives, dont certaines n’ont pas été diffusées depuis 40 ans !







« Il était une fois Champs-Élysées : De 1986 à 1990 » : présentation

Dans cette seconde partie, découvrez sous un angle nouveau les moments cultes qui ont marqué « Champs-Élysées » durant ses 5 dernières années, de la reprise de l’émission en janvier 1986 jusqu’à son ultime numéro en juin 1990.

Replongez dans la fin des années 80 et revivez les débuts de toute une génération de chanteuses et chanteurs (Florent Pagny, Vanessa Paradis, Patrick Bruel, Patricia Kaas…), l’émergence de talents de l’humour (Muriel Robin, Les Inconnus, Les Nuls…), les entrevues avec les plus grandes stars hollywoodiennes de l’époque (Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood…), le scandale créé par Serge Gainsbourg face à Whitney Houston, la disparition tragique de grandes figures populaires (Daniel Balavoine, Coluche, Pierre Desproges, Thierry Le Luron…), les éditions spéciales de l’émission (à New York, dans les Antilles, à la Tour Eiffel…) et beaucoup d’autres grands moments qui ont marqué l’émission…



Des archives exceptionnelles commentées spécialement par Michel DRUCKER et de nombreuses personnalités : Patrick BRUEL, LIO, Laurent VOULZY, SMAÏN, Pierre LESCURE, Bernard MABILLE, Jack LANG, Patrice BLANC-FRANCARD, Michèle COTTA et Jean-Michel VAGUELSY.

« Il était une fois Champs-Élysées : De 1986 à 1990 », à voir dès 21h10 ce soir sur France 3.

