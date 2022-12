Meurtres au paradis du 28 décembre 2022 : votre épisode inédit ce soir sur France 2

5 ( 5 )

Meurtres au paradis du 28 décembre 2022 – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce soir sur France 2. Au programme, l’épisode inédit intitulé « Le fantôme de Noël », qui sera suivi de la rediffusion « Noël aux Caraïbes ».







A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Le soleil continue de briller à Sainte-Marie, alors que nous retrouvons l’inspecteur Neville Parker (Ralf Little) et son équipe pour le spécial Noël de Meurtres au paradis.

Meurtres au paradis du 28 décembre 2022, l’épisode inédit « Le fantôme de Noël »

Lorsque la célèbre podcaster Jennifer Langan (Siobhan McSweeney) est retrouvée morte alors qu’elle examinait le cas mystérieux d’un enfant disparu, le commissaire Selwyn Patterson (Don Warrington) est hanté par des souvenirs du passé.

DI Neville Parker, DS Naomi Thomas (Shantol Jackson), Officier Marlon Pryce (Tahj Miles) et Darlene Curtis (Ginny Holder) sont déconcertés par un enregistrement sonore qui semble suggérer que l’enquêteur amateur pourchassait une apparition fantomatique du garçon disparu, Linus Peters, dans une mangrove…

Alors que l’enquête se poursuit, le médium local Danny Sheridan (Les Dennis) prétend être en contact avec Linus par le biais du pouvoir surnaturel de la voyance. Alors que Darlene tente de retrouver Danny pour en savoir plus, sa réserve et son orgueil l’amènent à remettre en question ses choix de carrière.

Pendant ce temps, alors que Selwyn doit faire face à la récente révélation de l’existence d’une fille dont il est séparé, une rencontre fortuite sur le parking de l’aéroport et une confusion de bagages conduisent Neville à être présenté à Sophie (Chelsea Edge), une vacancière originaire de Manchester. Mais alors qu’elle s’installe au bar de Catherine (Élizabeth Bourgine) pour Noël, Neville sera-t-il capable de faire bonne impression ?



Avec : Ralph Little (Inspecteur Neville Parker), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Tahj Miles (Agent Marlon Pryce), Ginny Holder (Darlene Curtis), Élisabeth Bourgine (Catherine Bordey), Les Dennis (Danny Sheridan), Chelsea Edge (Sophie Chambers), Hakeem Kae-Kazim (Marvin Peters), Siobhan McSweeney (Jennifer Langan), Jo Martin (Rakesha Lorde), Joseph Mydell (Rodell Weekes), Jason Yeoba (jeune Selwyn), Riotafari Gardner (jeune Marvin), Kiera Lester (Alicia McCoy)

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.

