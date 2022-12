La Garçonne du 1er décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

5 ( 5 )

La Garçonne du 1er décembre 2022. Ce soir à la télé, France 3 poursuit la rediffusion de la série « La Garçonne » avec Laura Smet dans le rôle principal. Au programme aujourd’hui, les épisodes 3 et 4.







A voir revoir dès 21h10 sur France 3 et bien sûr sur France.TV en avant-première et replay.







« La Garçonne » , l’histoire

Louise Kerlac est témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’Etat. Pour échapper au pire, elle doit disparaître. Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va trouver la meilleure planque et le moyen de se disculper, elle se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. Elle entre alors à la « Criminelle » à sa place ! Un monde interdit aux femmes et son rêve de toujours…

« La Garçonne », acteurs et personnages

Au casting, Laura Smet aux côtés de : Gregory Fitoussi (Roman Ketoff), Tom Hygreck (Antoine Kerlac), Clement Aubert (Max), Aurelien Recoing (Pardieu), Lilly-Fleur Pointeau (Lydia) & Jérome Deschamps (Docteur Paul), Noémie Kocher (Madame Vandel), Aladin Reibel (Monsieur Vandel).



La Garçonne du 1er décembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 3 : Fujita, un peintre japonais expatrié, vient rapporter la disparition de Margaux, son modèle préféré. Louise est la première à comprendre que Céleste n’est pas un cas isolé. Ils ont désormais affaire à un serial killer qui torture ses victimes avant de les tuer. Cela veut dire que Margaux est peut-être encore en vie. Pour enquêter, Louise décide de se rapprocher du journaliste Ketoff prenant le risque d’être démasquée. Pendant ce temps, Antoine, qui utilise maintenant le nom Valbonne, plonge dans une relation étrange avec la mécène Suzanne Vandel.

Épisode 4 : Accumulant les indices, Ketoff finit par découvrir la véritable identité de Louise. Déjà troublé par elle en homme, le journaliste décide de l’aider et ils deviennent amants. Avec ce nouvel allié, Louise découvre le lieu où le tueur – une gueule cassée – garde ses victimes, une vieille abbaye aux portes de Paris. Malheureusement elle arrive trop tard pour sauver Margaux, dont le corps porte la même balafre que Céleste. Alors que la police déterre de nouveaux corps enterrés à proximité, ils apprennent que la propriété appartient à Jenny Meyer.

