Envoyé Spécial du 1er decembre : sommaire et reportages de ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 1er decembre 2022 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.







Envoyé Spécial du 1er decembre 2022 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 TER, quelle galère !

Que se passe-t-il à la SNCF ? Les Trains express régionaux, les fameux TER empruntés chaque jour par des millions de Français, sont de plus en plus décriés. Retards, départs carrément annulés, les usagers n’en peuvent plus… Dans les Hauts-de-France, la situation est critique.

« Envoyé spécial » a suivi ces passagers du quotidien, de plus en plus souvent confrontés à l’absence de conducteurs, la vétusté des lignes ou le mauvais fonctionnement des bus de remplacement. Reportage dans le Nord, de Gravelines à Noyon, et à Paris, à l’écoute de ces usagers qui ont pourtant fait du train un choix de vie.

Un reportage de Julien Fouchet.

🔴 La CAF ne répond pas

Délais de traitement à rallonge, impossibilité d’obtenir un rendez-vous, suspensions des droits sans préavis… Depuis plusieurs mois, les allocataires de la CAF se plaignent de difficultés à percevoir leurs prestations sociales : allocations familiales, aides au logement, RSA…

A travers un dessinateur qui a fait de sa mauvaise expérience une BD et une mère de famille qui se bat pour recouvrer ses droits, « Envoyé spécial » s’immerge dans le fonctionnement de ce service public qui vient en aide tous les mois à près de la moitié des Français.

Un reportage d’Alice Gauvin, Sarah Lerch et Marielle Krouk.



🔴 Paris sportifs : la machine à perdre ?

Plus de 5 milliards d’euros pariés dans l’année ! Les paris sportifs sont une manne qui ne cesse d’augmenter. Alors que plus de 30% des joueurs ont entre 18 et 34 ans, les sites de paris en ligne sont à la manœuvre pour en attirer toujours plus. Mais à qui profite vraiment cette course à la chance ? Les paris sportifs sont- ils équitables ? « Envoyé spécial » a cherché à savoir s’ils n’étaient pas, en fait, une machine à perdre ?

Un reportage d’Adrian Jaouen pour France tv.

🔴 Japon : dérangeantes idoles

Au Japon, presque chaque homme a son « idole », c’est-à-dire une jeune starlette, sorte de Lolita avec qui il peut jouer à l’amoureux sur les réseaux sociaux. Pour les rencontrer, certains n’hésitent pas à débourser une bonne part de leur salaire. Nodji, 63 ans, est fou de Mizuki, 22 ans, mais leur relation est totalement platonique.

L’obsession de la femme-enfant est généralisée dans l’archipel. Depuis quelques années, les idoles sont partout : dans la rue, en concert, dans les mangas, elles sont devenues une véritable industrie. Un monde sans pitié dans lequel ces jeunes filles sont de purs produits de consommation, avec même une date de péremption ! Itchigo, 27 ans, est trop âgée pour le métier, sa carrière s’achève… Alors que celle de Yuno, 7 ans, coachée par sa maman, commence. Elle a déjà 30 000 abonnés sur Instagram et ses spectacles attirent des fans parfois dix fois plus âgés qu’elle.

Un reportage de Constantin Simon pour Zébra Prod.

