La Garçonne du 8 décembre : vos épisodes ce soir sur France 3

La Garçonne du 8 décembre 2022. Ce soir à la télé, France 3 poursuit la rediffusion de la série « La Garçonne » avec Laura Smet dans le rôle principal. Au programme aujourd’hui, les épisodes 5 et 6.







A voir revoir dès 21h10 sur France 3 et bien sûr sur France.TV en avant-première et replay.







« La Garçonne » , l’histoire

Louise Kerlac est témoin du meurtre d’un proche, commis par des agents de l’Etat. Pour échapper au pire, elle doit disparaître. Convaincue que c’est au sein de la police qu’elle va trouver la meilleure planque et le moyen de se disculper, elle se travestit et prend l’identité de son frère jumeau, brisé par la guerre. Elle entre alors à la « Criminelle » à sa place ! Un monde interdit aux femmes et son rêve de toujours…

« La Garçonne », acteurs et personnages

Au casting, Laura Smet aux côtés de : Gregory Fitoussi (Roman Ketoff), Tom Hygreck (Antoine Kerlac), Clement Aubert (Max), Aurelien Recoing (Pardieu), Lilly-Fleur Pointeau (Lydia) & Jérome Deschamps (Docteur Paul), Noémie Kocher (Madame Vandel), Aladin Reibel (Monsieur Vandel).



La Garçonne du 8 décembre 2022 : vos épisodes de ce soir

Épisode 5 : Alors que Louise essaye de retrouver son frère, une question la hante : la guerre aurait-elle pu transformer son frère en monstre comme tous les indices semblent l’indiquer ? Avec l’aide de Ketoff, elle va pouvoir le sauver et, grâce à l’hypnose, comprendre son terrible secret : pendant la guerre, Antoine est tombé follement amoureux d’une infirmière, Maria, qui a été ensevelie dans une tranchée pendant quatre jours avec douze soldats. Quand les secours ont réussi à les dégager, ils l’ont trouvée morte, après avoir été violée et mutilée.

Épisode 6 : Quand Lydia, sa meilleure amie, disparaît, Louise comprend enfin que le meurtrier était en fait à côté d’elle depuis le début à la Criminelle. Il s’agit de Max, un de ses coéquipiers. Sincèrement amoureux de Lydia, il la séquestre mais n’arrive pas à la tuer. Au même moment Ketoff publie un article sur le scandale de corruption d’Etat pendant la guerre qui a coûté la vie au père de Louise. Cette dernière sauve Lydia mais doit maintenant faire face à un nouveau dilemme : peut-elle abandonner le métier dont elle a toujours rêvé pour suivre Ketoff qui doit être expulsé de France suite à son article ?

