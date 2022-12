Le Meilleur Pâtissier : et le gagnant est… (résumé + replay finale du 7 décembre)

5 ( 3 )

Le Meilleur Pâtissier le pâtissier gagnant finale du 7 décembre 2022 – Quel pâtissier amateur a remporté la victoire à l’issue de la finale de la saison 11 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !







Publicité





Et à l’issue de cette grande finale royale, c’est Manon qui a été sacrée gagnante !







Publicité





Pour cette finale, les pâtissiers amateurs devaient tout d’abord réaliser des gâteaux parés d’un étincelant glaçage miroir. C’est Manon qui a fait un top pour bien commencer cette finale !

Pour la redoutable épreuve de Mercotte, il fallait faire un « chandelier inversé ». Et c’est encore une fois Manon qui a remporté cette ultime épreuve technique !

Et enfin sur la créative, le thème était : emmener le jury au bal de leurs rêves. On n’a pas su qui a eu le coup de coeur de Pierre Hermé.

Le Meilleur Pâtissier du 7 décembre : Manon remporte la victoire

Cyril et Mercotte ont choisi, sans grande surprise, de sacrer la jeune Manon. Elle a survolé la saison et détient le record du nombre de tabliers bleus en une saison.



Publicité





Si vous avez manqué cette finale, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur 6play.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note