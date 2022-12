La grande fête du Téléthon 2022 : c’est ce soir sur France 2 (3 décembre)

5 ( 8 )

« La grande fête du Téléthon 2022 » c’est ce soir, samedi 3 décembre 2022, sur France 2. Ce soir, Sophie Davant et Nagui ne lâchent rien. Avec Kev Adams, le plus jeune parrain de l’histoire, ils vous attendent pour partager « La Grande Fête du Téléthon ».

Au cours de ce marathon unique en son genre, vous vivrez des rencontres exceptionnelles et des moments forts.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi sur France.TV.







« La grande fête du Téléthon 2022 », le programme

Chloé et Mélanie ont eu des étoiles dans les yeux. À l’occasion de ce Téléthon, ces deux sœurs ont partagé une expérience unique aux côtés de Thomas Pesquet. L’astronaute les a invitées à participer à un vol parabolique scientifique, et elles s’en réjouissent : « C’est la première fois que la maladie leur a permis de vivre une expérience positive. »

Le quadruple médaillé olympique de ski alpin Arthur Bauchet, 22 ans, nous raconte sa maladie et son quotidien. Son handicap le pousse à se surpasser et à réaliser de véritables exploits : il est le héros d’une génération.

Nous ferons également escale à Boston où vous découvrirez le parcours incroyable de Matthias Lambert. Ce Français atteint d’une myopathie a réalisé son rêve en devenant chercheur à la prestigieuse université d’Harvard. En direct et en duplex, il nous parle de son objectif : trouver pour guérir et révolutionner la médecine.

Sur le plateau, nous rendrons hommage à 100 chercheurs, ces héros de l’ombre qui chaque jour donnent le meilleur d’eux-mêmes pour vaincre la maladie. Si, pour certains malades, l’impossible est déjà devenu possible, d’autres ont l’espoir de voir leur avenir changer.

« La grande fête du Téléthon 2022 », les invités

L’humoriste, acteur et animateur Jarry a d’ailleurs tenu à rencontrer Jules, un enfant dont le destin a totalement changé grâce à la thérapie génique. Ils seront tous les deux en direct pour nous conter cette belle histoire.

Puis c’est un véritable karaoké géant qui envahira la scène du Téléthon pour chanter ensemble. Matt Pokora, Zazie, Tayc, Claudio Capéo, Jenifer, Camille Lellouche, ou encore Chimène Badi feront partie des nombreux artistes qui donneront de la voix pour offrir leurs plus grands titres en compagnie de plus d’une centaine de choristes bénévoles et partenaires.



Et durant ces 30h de direct du Téléthon 2022, n’oubliez pas de faire un don au 36.37 et/ou sur Telethon.fr.

