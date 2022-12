The Equalizer du 3 décembre : vos épisodes ce soir sur M6

5 ( 7 )

The Equalizer du 3 décembre 2022 – Ce samedi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « The Equalizer ». Au programme, pas moins de quatre nouveaux épisodes inédits de la saison 2.







A voir ce soir sur M6 dès 21h10







The Equalizer du 3 décembre : vos 4 épisodes inédits

Saison 2 – épisode 7 : Les risques du métier

Bishop demande de l’aide à Robyn, Harry et Mel lorsque quelqu’un de son passé découvre l’identité de son fils, maintenant adulte. Tante Vi devient nostalgique d’une relation amoureuse passée lorsqu’elle reçoit une visite surprise.

Saison 2 – épisode 8 : Où est mon fils ?

McCall et Mel aident une femme expulsée à retrouver son fils après avoir été séparée de lui alors qu’elle demandait l’asile à la frontière américaine. Par ailleurs, Mel, McCall et Bishop font tout leur possible pour sortir Harry de prison.



Saison 2 – épisode 9 : En mode riposte

Engagée par la femme d’un célèbre rappeur pour prouver qu’il est innocent du meurtre de son rival, McCall se retrouve mêlée à une dangereuse guerre entre deux collectifs rivaux.

Saison 2 – épisode 10 : L’héritage

McCall s’associe à Jessie Cook, une cambrioleuse brillante et imprévisible, pour retrouver un tableau de grande valeur volé à une famille afro-américaine lors du massacre de Tulsa en 1921.

AVEC : Queen LATIFAH (Robyn McCall), Tory KITTLES (Marcus Dante), Adam GOLDBERG (Harry Keshegian), Liza LAPIRA (Melody « Mel » Bayani), Laya DELEON, HAYES (Delilah McCall), Lorraine TOUSSAINT (Viola ‘Tante Vi’ Marsette), Chris NOTH (William Bishop), Joe PERRINO (Dale Aldridge), Danny MASTROGIORGIO (Nic Palermo), Liza LAPIRA (Melody ‘Mel’ Bayani), Laya DELEON HAYES (Delilah), Nic Palermo (Nic Palermo), Jennifer FERRIN (Avery Grafton), et Erica Camarano (Paley)

Retrouvez « The Equalizer » ce soir dès 21h10 sur M6

