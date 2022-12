« L’art du crime » du 12 décembre : saison 6 inédite ce soir sur France 2

5 ( 1 )

« L’art du crime » du 12 décembre 2022 – Ce lundi soir à la télé, France 2 débute la diffusion de la saison 6 inédite de votre série « L’art du crime ». Au programme aujourd’hui, l’épisode 1 de la saison 6.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne, ou sur FranceTV pour le replay.







Antoine Verlay, flic brillant mais inculte en art, et Florence Chassagne, historienne de l’art talentueuse et fantasque, se confrontent dans cette nouvelle saison à l’univers de deux immenses artistes : Édouard Manet et Edvard Munch, dont les œuvres font plus que jamais écho à la relation ambiguë qu’entretient notre duo.

« L’art du crime » du 12 décembre 2022 : l’épisode inédit de ce soir

Une jeune femme est mystérieusement retrouvée assassinée dans un studio photo. Antoine et Florence découvrent que ce meurtre est lié à « Chez Tortoni », un chef-d’œuvre d’Édouard Manet disparu il y a plus de trente ans dans le mythique vol du musée de Boston. En remontant la trace du tableau volé, parviendront-ils à retrouver l’assassin ?



Avec Nicolas Gob (Antoine Verlay), Éléonore Bernheim (Florence Chassagne), Philippe Duclos (Pierre Chassagne), Benjamin Egner (Alex Prado), Salomé Partouche (Adèle Attias)…

En guests La nouvelle Olympia : Vincent Winterhalter (Clément Courrège), David Baiot (Jean-Louis Marquet), Clément Aubert (Philippe Courrège), Laurent Bateau (Édouard Manet)

« L’art du crime » est de retour ce soir sur France 2.

