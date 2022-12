« Mission travaux : ma maison est un chantier » du 12 décembre : nouvelle émission ce soir sur M6

5 ( 1 )

« Mission travaux : ma maison est un chantier » du 12 décembre 2022 – Ce lundi soir à la télé, Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 pour le lancement de sa nouvelle émission « Mission travaux : ma maison est un chantier ». Aux côtés de Laurent Jacquet, Stéphane Plaza va venir en aide à des famille submergées par les travaux.







A suivre dès 21h10 sur M6 ou en replay sur 6PLAY.







« Mission travaux : ma maison est un chantier » du 12 décembre 2022

Un duo de choc, composé de l’agent immobilier numéro 1 et de l’as des travaux Laurent Jacquet, va voler à la rescousse de familles submergées par leurs travaux et au bord de la crise de nerfs. Salle de bain hors d’usage, cuisine proche de l’éboulement, salon et chambre à coucher “dans leur jus”, voilà des mois que ces particuliers vivent dans l’enfer du chantier ! Une situation qui a poussé des couples à solliciter l’aide de la dernière chance. Stéphane Plaza et Laurent Jacquet, aidés de leur équipe d’artisans et de décoratrices, vont rencontrer ces couples en crise et leur donner toutes les clés pour en faire de véritables pros du bricolage.

Vidéo extrait du 12 décembre

On termine avec des images de ce qui vous attend ce soir.



