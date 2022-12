Le Big Show de Noël du 20 décembre : invités de l’émission de Jarry ce soir sur France 2

4.4 ( 7 )

Le Big Show de Noël du 20 décembre 2022 – Ce soir sur France 2, Jarry vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission « Le Big Show ». Pour les fêtes de fin d’année, Jarry vous propose un Big Show exceptionnel aux couleurs de Noël.







Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Le Big Show de Noël du 20 décembre, présentation

Toujours avec humour et bienveillance, Jarry mettra à l’honneur le public qui sera le héros de cette nouvelle soirée. Quelques jours avant Noël, l’équipe du Big Show vous a concocté de nombreuses surprises avec toujours plus de rire et d’émotion. Depuis le Théâtre Marigny, personne ne sera à l’abri des surprises, des pièges et de la magie du Big Show !

L’émission sera également l’occasion d’offrir de nombreux cadeaux et moments inoubliables avec la complicité de Gilbert Montagné, Éric Antoine ou encore Jérémy Ferrari, mais aussi de vos stars préférées qui viendront vous piéger dans votre quotidien !



Vous découvrirez aussi des caméras cachées, des retrouvailles émouvantes, des jeux, des happenings inattendus, sans oublier les séquences déjà devenues incontournables : « La Star inattendue » ou « Le Karaoké »… Jenny, qui est originaire de Belfort, deviendra la Star inattendue de ce Big Show de Noël en se faisant piéger par Jarry dans une fausse maison hantée !

Olivier et Mélanie, qui vivent au Vietnam avec leurs enfants, retrouveront pour Noël leurs familles respectives pour la première fois depuis dix ans, alors que celles-ci pensaient simplement assister à un spectacle ! Et ils ne seront pas les seuls à vivre un moment magique !

Les invités de ce soir

Ce soir vous retrouverez Gilbert Montagné, Éric Antoine ou encore Jérémy Ferrari.

Préparez vous à un « Big Show » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

