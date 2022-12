« Le livre favori des français » : découvrez le gagnant (VIDÉO)

4.6 ( 11 )

Qui a été sacré « Le livre favori des français » hier soir dans l’émission diffusée sur France 2 ? Réponse : il s’agit du livre de Virginie Grimaldi, « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». L’auteure a réagi sur son compte du réseau social Instagram avec son trophée en mains.







« Je me suis sentie gênée et illégitime quand j’ai appris la nouvelle » a déclaré Virginie Grimaldi dans une vidéo publiée sur Instagram. « Et puis finalement je vais laisser à d’autres personnes le soin de critiquer ce classement. Et moi je me réjouis, je me réjouis sincèrement parce que ceux sont de vrais lecteurs qui ont voté. Et les prix des lecteurs sont pour moi ceux qui ont la plus grande valeur »







Si vous ne l’avez pas encore lu, on ne peut que vous conseiller ce magnifique livre de Virginie Grimaldi. A dévorer sans modération et toujours une belle idée cadeau à glisser au pied du sapin ! Le livre est disponible sur Amazon ici.

Présentation du livre « Il est grand temps de rallumer les étoiles »

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée.

À 17 ans, Chloé a des rêves plein la tête mais a choisi d’y renoncer pour aider sa mère. Elle cherche de l’affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment après l’amour.

Lily, du haut de ses 12 ans, n’aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu’il a quitté le navire.

Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle : elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin.

Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une merveille d’humour, d’amour et d’humanité.



VIDÉO Virginie Grimaldi gagnante du Livre Favori des Français

