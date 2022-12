« Un Noël surprise à New-York » : votre téléfilm de Noël ce 16 décembre sur TF1 (histoire et vidéo)

4.5 ( 8 )

« Un Noël surprise à New-York » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce vendredi 16 décembre 2022 – TF1 vous propose un nouveau téléfilm de Noël inédit ce jeudi après-midi et il s’intitule « Le come-back de Noël ». Notez qu’il sera suivi de la rediffusion de « Notre promesse de Noël ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un Noël surprise à New-York » : l’histoire

Jazmine Carter est une jeune célibataire, brillante, qui a un poste de responsabilité dans une grande société. Elle voyage énormément pour son travail et n’a plus beaucoup de temps à consacrer à sa famille, même pour les fêtes de Noël… Mais cette année, un petit incident va l’obliger à changer ses plans et à fêter Noël en famille à Harlem, le quartier de son enfance.

Un Noël surprise à New-York, interprètes et personnages

Avec : Olivia Washington (Jazmine), Will Adams (Caleb), Tina Lifford (Mama Belle), Opal Alladin (Barbara)



VIDÉO Un Noël surprise à New-York, la bande-annonce

