Le Meilleur Pâtissier : Manon gagnante, quand sort son livre de recettes ?

C’est Manon qui a remporté la victoire hier à l’issue de la grande finale du Meilleur Pâtissier (résumé et replay à retrouver ici). La jeune femme, déjà vainqueur de « En route vers le Meilleur Pâtissier », a survolé la saison. Elle a remporté pas moins de 5 fois le tablier bleu et 6 fois l’épreuve technique de Mercotte !







En remportant la victoire de cette saison 11 du Meilleur Pâtissier, Manon gagne son livre de recettes. Vous êtes impatient de pouvoir l’acheter et faire les recettes de Manon ?







Alors bonne nouvelle, le livre de recettes de Manon sortira dès demain, vendredi 9 décembre 2022 !

« J’ai essayé de mettre beaucoup de choses différentes. Il y aura des recettes du Meilleur Pâtissier, mais également des petits-déjeuners, des tartes, des entremets, des recettes healthy, et d’autres non. Il y a un petit plus, des parties techniques exclusives qui permettront à ceux qui achètent mon livre d’avoir des vidéos grâce à un QR code. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. » a confié Manon dans une interview pour Télé Loisirs.



Vous pouvez dès maintenant le pré-commander sur Amazon.

