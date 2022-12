Coupe du Monde 2022 : pas de match ce 8 décembre, quand débutent les quarts de finale ?

5 ( 6 )

Coupe du Monde 2022 – La pause se poursuit ce jeudi 8 décembre, toujours pas de match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les huitièmes de finale se sont achevés mardi soir et il faut encore patienter un peu pour découvrir la suite de la compétition !







Publicité





En effet, les quarts de finale ne commenceront que demain, vendredi 9 décembre, à 16h.







Publicité





La Croatie et le Brésil ouvriront le bal de ces quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 alors que les Bleus fermeront la marche samedi soir à 20h pour le dernier quart face à l’Angleterre. L’Équipe de France, championne du monde en titre, réussira-t-elle à obtenir sa place en demi-finale ?

Coupe du Monde 2022, rappel du programme complet des quarts de finale et les chaînes TV

– vendredi 9 décembre 16h : Croatie / Brésil (BeIN Sports)

– vendredi 9 décembre 20h : Pays-Bas / Argentine (TF1 et BeIN Sports)

– samedi 10 décembre 16h : Maroc / Portugal (TF1 et BeIN Sports)

– samedi 10 décembre 20h : Angleterre / France (TF1 et BeIN Sports)



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note