« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 18 décembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 5

« Les 100 lieux qu’il faut voir » du 18 décembre 2022 – Ce dimanche soir à la télé, nouveau numéro inédit de la collection documentaire « Les 100 lieux qu’il faut voir ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Les Yvelines, petites et grandes histoires d’une région ».







Rendez-vous dès 20h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Cet épisode propose un voyage dans le temps à la découverte des Yvelines. Peuplé dès la préhistoire, ce département fut le théâtre de nombreux événements historiques. Au fil du temps, il s’est enrichi d’un patrimoine culturel impressionnant…

Dans la vallée de Chevreuse se niche une abbaye à l’histoire étonnante. Les Vaux-de-Cernay : une ruine cistercienne sauvegardée par l’une des plus grandes familles de France.

Au départ de l’île de Chatou, c’est sur la Seine que la balade se prolonge, à bord de l’un des premiers bateaux à vapeur. Comme à l’époque des peintres impressionnistes…

À terre, c’est l’un des bijoux de l’architecture moderne qui vous attend, la villa Savoye, conçue par Le Corbusier… ou encore le château de Neuville, conservé par la même famille depuis 300 ans et au passé rocambolesque.

À Rambouillet, visite privée de la chaumière aux coquillages, et découverte de la fabuleuse histoire de la bergerie royale et de ses moutons Mérinos.

Bande-annonce – Les 100 lieux qu’il faut voir du 18 décembre



