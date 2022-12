Tous en cuisine du 19 au 23 décembre 2022 : les recettes de la semaine

4.3 ( 6 )

Tous en cuisine du 19 au 23 décembre 2022 – A une semaine de Noël, nouvelles recettes de Cyril Lignac à venir dès demain dans son émission culinaire d’M6 « Tous en cuisine ». Toujours aux côtés de Jérôme Anthony et d’un invité chaque soir, le chef Lignac vous proposera de nouvelles recettes de fêtes.

On vous propose dès maintenant de découvrir ce que Cyril Lignac a prévu de cuisiner avec vous pour la semaine à venir dans cette édition spéciale Menus de Fêtes.







A suivre chaque soir du lundi au vendredi à 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Si vous avez manqué les recettes de cette semaine, sachez qu'elles sont dispo sur 6play, mais aussi sur la page Facebook de Cyril Lignac.

Tous en cuisine du 19 au 23 décembre 2022 : les recettes de Cyril Lignac cette semaine

– lundi 19 décembre : PLAT : NOIX DE SAINT-JACQUES RÔTIES, POTIMARRON AUX AMANDES ÉPICÉES, et DESSERT : PAIN PERDU AUX POIRES, CARAMEL ET NOISETTES

– mardi 20 décembre : ENTRÉE : HUÎTRES GRATINÉES AUX HERBES FAÇON ROCKEFELLER, et PLAT : VOLAILLE FARCIE AUX MARRONS ET À LA CLÉMENTINE

– mercredi 21 décembre : ENTRÉE : ŒUF MOELLEUX À LA CRÈME CARBONARA (JOËL ROBUCHON), et PLAT : RAVIOLES DE LANGOUSTINES AU BOUILLON DE FOIE GRAS (JOËL ROBUCHON)

– jeudi 22 décembre : ENTRÉE : CHOU FARCI AU FOIE GRAS, et PLAT : CARRÉ D’AGNEAU EN CROÛTE D’HERBES, POMMES PAILLASSON

– vendredi 23 décembre : DESSERT : BÛCHE AUX AGRUMES ET NOISETTES



Le saviez-vous ?

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

« Tous en cuisine » revient demain soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

