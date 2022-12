Les 12 coups de midi : record d’audience avant l’élimination de Stéphane !

4.6 ( 10 )

Les 12 coups de midi du 26 décembre, 128ème victoire de Stéphane – Le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » a signé un record d’audience lundi midi avec 3,5 millions de téléspectateurs et une part d’audience à 34% sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans.

C’est le record d’audience de la saison pour le programme de TF1 alors que l’on connait la date de l’élimination de Stéphane (voir notre article ici).







Les 12 coups de midi du 26 décembre, coup d’arrêt pour Stéphane

Hier, lundi 26 décembre, Stéphane n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur, sa cagnotte arrive à un total de 516.243 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, toujours rien de plus. On voit toujours une montagne, de la végétation, un lampadaire, le haut d’une montre à gousset, et la lune. Stéphane a proposé le nom de Kad Merad, mais c’est raté.

Rappel des noms déjà proposés pour cette étoile : François Damiens, Artus, Thomas Pesquet, Marie-Claude Pietragalla, Jean-Paul Belmondo, Nathalie Péchalat, Alban Ivanov, Guillaume Gallienne, Samuel Le Bihan, Guillaume Canet, Patrick Chesnais, Kad Merad

Les 12 coups de midi du 26 décembre, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

