« Mission royale pour Noël » : votre téléfilm ce 29 décembre sur TF1 (histoire et vidéo)

« Mission royale pour Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur TF1 ce jeudi 29 décembre 2022 – En cette fin d’année, TF1 diffuse un nouveau téléfilm de Noël ce lundi après-midi et il s’intitule « Mission royale pour Noël ». Il s’agit d’une rediffusion et il sera suivi de « Un Noël de conte de fées ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Mission royale pour Noël » : l’histoire

Lauren et Colleen ont une petite entreprise de coaching de Noël. Elles sont engagées par les Anderson, une famille issue de la royauté britannique. Lauren se met tout de suite au travail et commence par décorer l’immense manoir de la famille. Elle ne tarde pas à rencontrer James Anderson, un jeune homme fringuant accaparé par les affaires et bien loin de considérer Noël comme quelque chose d’important. Lauren décide que son défi consistera à lui faire retrouver la magie de Noël, comme lorsqu’il était enfant.

Mission royale pour Noël, interprètes et personnages

Avec : Erika Deutschman (Lauren), Chad Connell (James)



