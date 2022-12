« Philadelphia » : votre film avec Tom Hanks ce soir sur France 5 (2 décembre)

5 ( 2 )

« Philadelphia », c’est le film qui vous attend ce vendredi 2 décembre sur France 5. Un film signé Jonathan Demme avec l’excellent Tom Hanks, Denzel Washington, ou encore Antonio Banderas. Un chef d’oeuvre sorti en salles en 1993 et qui a fait évolué les mentalités au sujet du sida.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct).







« Philadelphia » : histoire et interprètes

Avocat brillant au sein du premier cabinet juridique de Philadelphie, Andrew Beckett se voit confier par son patron, Charles Wheeler, l’une des plus grosses affaires de la maison. Rien ne semble pouvoir ralentir son ascension. Mais le bruit court bientôt qu’il est atteint du sida. Peu après, il est licencié pour faute professionnelle. S’appuyant sur la loi contre les discriminations, Andrew décide d’intenter un procès à son ancien employeur et confie ses intérêts à un jeune avocat noir, Joe Miller, dont il ébranle peu à peu les préjugés et le conformisme.

Avec : Tom Hanks (Andrew Beckett), Denzel Washington (Joseph Miller), Jason Robards (Charles Wheeler), Mary Steenburgen (Belinda Conine), Antonio Banderas (Miguel Alvarez)



La bande-annonce

« Philadelphia », un film de Jonathan Demme, c’est ce soir sur France 5.

