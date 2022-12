Ici tout commence du 2 décembre : Cardone annonce une grande nouvelle (résumé + vidéo épisode 543)

5 ( 2 )

Ici tout commence du 2 décembre – résumé de l’épisode 543

C’est la panique pour Jude. Avec Eliott, ils vont présenter leur travail devant les chefs sur le thème “La cuisine de demain”. Ce qui est sûr, c’est qu’Olivia a confiance en ce binôme !

Cardone est de retour à l’Institut Auguste Armand. Et, à peine arrivée qu’elle a déjà un nouveau projet à partager… La Cheffe Cardone souhaiterait que les écoles de gastronomie française s’unissent pour former une grande école internationale. Comme à son habitude, Teyssier n’est pas emballé ! Il la remet carrément à sa place…

Chaud devant ! Greg et Brice préparent une mauvaise blague. De con côté, Kelly découvre que Salomé s’est sacrifiée pour elle.

Ici tout commence du 1er décembre – vidéo premières minutes de l’épisode

