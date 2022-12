Plus belle la vie bientôt de retour ? Une actrice confirme

3.8 ( 12 )

Alors que la série quotidienne « Plus belle la vie » s’est arrêtée il y a tout juste un mois avec le dernier prime sur France 3, l’espoir est toujours présent parmi les fans. Et pour cause, un collectif mené par Florence Demay se démène pour relancer le feuilleton marseillais l’an prochain via une plateforme.







Et si TPMP People annonçait récemment que c’était déjà signé, une actrice phare a confirmé que le projet est bien en cours et pourrait voir le jour.







C’est Lola Marois, alias Ariane dans « Plus belle la vie », qui a confirmé le possible retour de la série.

« Il y a vraiment un projet, une Scop, où on serait tous actionnaire […] qu’on y croit ou pas c’est quelque chose qui est en pourparler avec Newen (la production de PBLV) et qui pourrait éventuellement voir le jour sur une plateforme » a-t-elle expliqué sur le plateau de TPMP.



Plus belle la vie : les infos sur un possible retour

Rappelons que Florence Demay est toujours en négociations avec Newen pour obtenir les droits de PBLV. Celle qui a incarné Bianca Soubeyrand et est aussi la compagne de Grégory Questel (Xavier Revel) se bat pour le retour de « Plus belle la vie » en 2023, sous le même format d’épisodes de 20min et quotidiens.

« À partir du moment où l’on sera sûrs d’avoir les droits, et si on les a, il nous faudra 18 semaines pour diffuser le premier épisode. Ça correspond au temps d’écriture, de fabrication et de mise en ligne » a déclaré Florence Demay à Actu.fr.

« On a demandé à Newen (production de la série) de garder le commissariat et la place du Mistral, qui est la place principale de la série. Mais, on va forcément devoir tourner plus de scènes en extérieur«

