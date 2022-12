« Sur un air de Noël » : votre téléfilm ce 23 décembre sur M6 (histoire et extrait vidéo)

5 ( 6 )

« Sur un air de Noël » : histoire et interprètes du téléfilm de Noël sur M6 ce vendredi 23 décembre 2022 – Et encore un téléfilm de Noël ce vendredi après-midi sur M6, à J-2 de Noël. Il s'intitule « Sur un air de Noël » et sera suivi de « Le charme de Noël ».







A suivre dès 14h sur M6, puis en replay gratuit sur 6play pendant 7 jours.







« Sur un air de Noël » : l’histoire

Lindsey Scott et Wes Bailey, pianistes et chanteurs, se produisent dans le même club. Entre eux, le courant ne passe pas et la rivalité est grande, mais après avoir découvert qu’ils sont originaires de la même région, ils décident de faire le voyage ensemble, en voiture, pour rentrer chez eux. Lors de ce périple, au gré de multiples rencontres et péripéties, ces deux caractères très opposés finissent par apprendre à se connaître et se rapprocher autour d’une passion commune : la musique.

AVEC : Marla SOKOLOFF (Lindsey), Rob MAYES (Wes), Marie OSMOND (Cassie), Jacob YOUNG (Mark), et Anna DAINES (Marilyn)



« Sur un air de Noël », la bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celles de la bande-annonce.

Et à 15h55 : « Le charme de Noël » : l’histoire

Chelsea développe une application qui permet de trier les bonnes et les mauvaises personnes, mais son idée a été volée par sa collègue. Sa vie est chamboulée par l’arrivée de la Mère Noël, directement du pôle Nord, dont l’aide « magique » est précieuse. Le seul réconfort face à ces situations : passer du temps avec son voisin Fisher, qui, comme Chelsea, a une passion pour Noël…

