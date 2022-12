Plus belle la vie : Laetitia Milot explique son absence du final

5 ( 8 )

Plus belle la vie infos PBLV – Un mois après le clap de fin de la série quotidienne « Plus belle la vie », Laetitia Milot a brisé le silence et s’est exprimée sur son absence du grand final. Celle qui a longtemps incarné le personnage de Mélanie a été boycottée par la production, qui ne l’a pas appelée !







« J’ai pu lire que je n’avais pas participé à cause de problèmes de planning, ce n’est pas vrai ! Cette série magnifique m’a fait connaître du grand public, j’en suis très reconnaissante. C’est avec beaucoup de plaisir que j’aurais accepté de participer à la fin de cette aventure à laquelle j’ai toujours été fidèle » a confié Laetitia Milot dans une interview pour le magazine Nous Deux.







« On ne m’a pas appelée, on ne m’a pas demandé quoi que ce soit, ni pour une scène, ni pour un mot. Evidemment que j’aurais dit oui ! » a-t-elle expliqué.

Une absence surprenante puisque les téléspectateurs de « Plus belle la vie » ont toujours beaucoup apprécié Laetitia Milot, actrice incontournable du feuilleton quotidien jusqu’à son départ en 2018.



