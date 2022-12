Tous en cuisine du 20 décembre 2022 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (+ invité)

4.9 ( 11 )

Tous en cuisine du 20 décembre 2022 la liste des ingrédients et l’invité du jour – Ce mardi soir sur M6, Cyril Lignac vous donne rendez-vous comme chaque jour pour son émission culinaire « Tous en cuisine ». Aux côtés de Jérôme Anthony, le chef va cuisiner aujourd’hui une entrée et un plat, et on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser ces recettes du jour. Cyril sera accompagné de ses invités du jour : Kyan Khojandi et Ophélie Meunier.







Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives. Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation des deux recettes de ce vendredi.

Tous en cuisine du 20 décembre 2022 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : HUÎTRES GRATINÉES AUX HERBES FAÇON ROCKEFELLER



Les ingrédients pour 4 personnes

12 huîtres numéro 3 ouvertes (garder la coquille qui tient l’huître)

6 tranches fines de lard paysan ou tranches de lard simple coupées en bâtonnets

250g de feuilles d’épinards cuites à l’eau bouillante et refroidies

2 gousses d’ail épluchées et dégermées

2 échalotes épluchées et coupées en morceaux

2 cuil. à soupe d’apéritif anisé

30g de parmesan râpé

4 cuil. à soupe de chapelure fine

15g de beurre doux froid

Sauce piquante

Gros sel de cuisine

PLAT : VOLAILLE FARCIE AUX MARRONS ET À LA CLÉMENTINE

Les ingrédients pour 4 personnes

4 filets de poulets sans peau

150g de marrons cuits sous vide coupés en petits morceau

2 cuil. à soupe de persil hach

2 échalotes épluchées et hachées

1 cuil. à soupe de noix toastées et concassées

15g + 25g de beurre

1 clémentine épluchée et coupée en petits cubes

Sel fin et poivre du moulin

2 clémentines épluchées et coupées en rondelles fines

3 gros navets épluchés

Pour la sauce au poulet :

6 ailerons de volaille coupés en petits morceaux

Le jus de 2 clémentines

15g de beurre

1 échalote épluchée et ciselée

1/2 litre de bouillon de volaille (cube)

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

