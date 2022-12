« Les W9 d’or 2022 » : les invités d’Elodie Gossuin ce soir (16 décembre)

4.8 ( 6 )

« Les W9 d’or 2022 » au programme TV du vendredi 16 décembre 2022 – Ce soir à la télé, W9 vous propose sa soirée spéciale inédite « Les W9 d’or 2022 ». Pour cette nouvelle édition des W9 d’Or, Élodie Gossuin prend les rênes et va récompenser les artistes qui ont brillé en 2022 !







A voir ou revoir dès 21h05 sur W9 et 6play.







« Les W9 d’or 2022 » : présentation

Pour cette grande cérémonie, les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année ! Au programme de cette soirée exceptionnelle : Amir, Alonzo, Yanns, Pierre de Maere, ADE, Michel Polnareff… et de nombreuses surprises. Tous les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2022 (source : Yacast, Snep, GFK…) seront là !

Et pour récompenser ces artistes n°1 dans leur catégorie, de nombreuses personnalités viendront leur remettre les prix ! Quels artistes remporteront les W9 d’Or 2022 ?



VIDÉO bande-annonce

