Un si grand soleil du 16 décembre : William entre la vie et la mort (résumé épisode 1039 en avance)

Un si grand soleil du 16 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1039 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 16 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Ludo et Noémie sont avec le cheval, ils sont le choc. Ludo a pris de gros risques face à William qui était armé. Quand Noémie rentre, Akim est déjà là. Elle n’a pas mangé mais dit ne pas avoir faim. Akim a l’impression que ça ne va pas, Noémie dit que non et qu’elle a juste passé la soirée à réparer la cloture.







Elodie rentre et découvre son père au sol, inconscient ! Elle appelle les secours, il a une plaie à la tête qui saigne et il a perdu connaissance.



Eve rappelle Claudine, elle décide d’accepter son offre. Elle a besoin d’argent et veut bien jouer la tentatrice pour sa cliente. Claudine va rédiger un contrat au plus vite, elle devra être très discrète.

Ludo parle à Christophe de sa soirée mouvementée, William les a menacés de son arme. Christophe trouve ça fou mais propose de passer voir le cheval, en gardant le proprio à distance.

Les pompiers sont sur place, ils vont devoir faire un rapport à la police. Ils vont l’emmener à l’hôpital pour qu’il soit pris en charge rapidement. Noémie voit l’ambulance passer, elle appelle Elodie. Elle lui explique que son père est blessé, il a la tête en sang et elle l’a trouvé comme ça. Noémie lui dit qu’elle la rejoint à l’hôpital.

Au club de tennis, Dimitri et Eléonore sont en galère d’argent. 20% de chiffre en moins, ils pensent à prendre un deuxième travail.

Noémie retrouve Elodie en larmes à l’hôpital. Pendant ce temps là, Claudine retrouve Valentine et lui annonce qu’elle a trouvé la tentatrice. Elle va la rémunérer 300 euros par jour. Levars est avec Rudy, qui ne comprend pas que Valentine ne cède pas. Eve rencontre Valentine. Elle lui parle de ses goûts.

Alain vient voir Elodie avec le Dr Cresson, qui a pris en charge son père. Il ne peut pas faire de pronostique pour l’instant. Il a un hématome au cerveau important. Il doit être opéré d’urgence.

Eve parle à Sabine et Dimitri de son job pour Claudine. Sabine est toujours autant choquée… Et Eve explique que pour qu’il n’y ait aucun danger, elles vont recruter un homme qui sera son complice. Dimitri est intéressée, il a besoin d’argent ! Sabine le prend mal. Elle accepte juste une fois parce que c’est Eve… Dimitri préfère en rire.

Manu rentre, Eve est de bonne humeur. Elle lui cache son histoire de tentatrice.

Au commissariat, Alex et Elise montrent à Hugo le rapport sur William. Pour lui il a été frappé, il n’est pas tombé tout seul !

Un si grand soleil du 16 décembre extrait, Eve rencontre Valentine

