Un si grand soleil du 20 décembre : Noémie suspectée par Manu (résumé épisode 1041 en avance)

Un si grand soleil du 20 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1041 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du mardi 20 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Hugo appelle Manu, c’est le bien le sang de William qui a été retrouvé sur la pierre. Quelqu’un a donc voulu le tuer ! Mais pas d’adn sur la pierre. Le coup a été porté entre 22h et 5h du mat.







Akim demande à Noémie des nouvelles du voisin. Akim lui demande si elle n’a rien entendu le soir de l’agression, elle lui dit que non mais semble gênée. Il l’informe qu’elle va être interrogée, Noémie est inquiète.



Arthur a ses résultats, il a son permis de conduire ! Il supplie Elisabeth d’aller chercher sa voiture. Elle finit par accepter et propose un resto le soir pour fêter ça. Mais Arthur préfère sortir avec ses potes.

Noémie appelle Elodie, son père est toujours en soins intensifs elle ne peut pas le voir. Elodie annonce à Noémie que Lancelot a disparu, elle lui demande si elle l’a récupéré… Noémie dit que non et lui dit qu’il s’est peut être enfui. Elodie ne comprend pas, c’est jamais arrivé.

Arthur est avec Dylan, il lui reproche d’avoir snobbé ses potes. Mais Dylan lui dit qu’ils ne sont pas du même monde. Il organise une fête avec ses amis dans son bar et il lui faut du super Champagne. Avec Charles, Dylan se réjouit de faire le chiffre du mois avec les potes d’Arthur.

A l’hôpital, Laurine s’en prend encore à Jennifer. Mais devant Alain, Laurine fait mine de lui parler gentiment. Pendant ce temps là, Manu interroge Elodie. Elle était dans un bar le soir de l’agression mais elle n’a aucun alibi : personne ne peut confirmer et elle ne se souvient même pas du nom du bar. Manu l’interroge sur Noémie. Elle lui parle de la disparition de Lancelot…

Noémie informe Ludo de l’ouverture de l’enquête pour tentative d’homicide sur William. Ludo refuse de parler à la police, il lui dit de dire qu’elle était à la coloc avec Bilal et lui. Il compte bien faire changer Bilal d’avis… Akim demande à Manu s’ils soupçonnent Noémie.

Arthur ramène Elisabeth avec sa voiture neuve. Pendant ce temps là, Alain a demandé à voir Jennifer. Il l’interroge sur ses relations avec Laurine… Elle dit que ça va mieux. Il dit à Jennifer qu’il est ravi de travailler avec elle et que sa rupture avec Arthur ne change rien.

Laurine retrouve Arthur, il lui montre en voiture et dit qu’il va pouvoir l’emmener en week-end. Laurine se moque de lui. Il lui parle de la soirée dans le bar de Dylan, elle refuse d’y aller et le traite de ringard ! Arthur ne dit rien et accepte d’aller ailleurs… De son côté, Dylan a déjà acheté le champagne ! Il prépare tout et en a eu pour 2.000 euros de frais ! Mais Arthur et ses amis sont aux Sauvages. Arthur conduit, il est au jus d’orange. Mais ils insistent pour qu’il boive. Dylan appelle Arthur, qui lui dit qu’ils se sont posés ailleurs et qu’ils viendront pas. Dylan est écoeuré et l’envoie balader. Et Laurine drague un autre mec sous les yeux d’Arthur…

Manu interroge Noémie. Elle ment et affirme qu’elle était avec Bilal et Ludo avant de retrouver Akim. Manu l’interroge sur sa plainte. Il lui explique que Lancelot a disparu, il trouve la coincidence embêtante… Il pense qu’elle a voulu récupérer le cheval et que ça a dégénéré. Elle insiste en disant qu’elle était chez des amis ce soir là.

A la coloc, Ludo parle à Bilal. Il lui annonce que le proprio du cheval s’est fait agresser le soir où ils l’ont volé. Il lui assure qu’ils y sont pour rien mais qu’il a besoin qu’il les couvre. Bilal lui rappelle qu’il ne voulait pas être mêlé à ça !

Un si grand soleil du 20 décembre extrait, Arthur fait n’importe quoi

