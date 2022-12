Un si grand soleil du 22 décembre : Ludo fait une déclaration à Noémie (résumé épisode 1043 en avance)

5 ( 8 )

Un si grand soleil du 22 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1043 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 22 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Noémie demande à Akim d’arrêter de faire la tête. Il dit que ce n’est pas le cas, il est contrarié vis à vis de Manu. Pendant ce temps là à la coloc, Elise remarque que c’est tendu entre Bilal et Ludo. Bilal prétexte que les travaux le gavent. Quand Elise s’en va, Bilal envoie balader Ludo. Il lui reproche de devoir mentir à son frère…







Arthur vient voir Laurine à l’hôpital, elle est fuyante et ne lui répond plus. Elle lui dit qu’elle lui doit rien et qu’ils ne sont pas ensemble. Arthur tombe de haut, elle lui demande de passer à autre chose. Arthur l’insulte, elle l’envoie balader. Laurine arrive énervée devant Jennifer et David. Elle dit à Jennifer qu’elle peut récupérer son ex, elle n’en veut plus ! Boris voit qu’Arthur ne va pas bien, il lui raconte l’altercation avec Laurine.



Au commissariat, Manu se confie à Alex, il regrette la réaction d’Akim. Alex propose de s’occuper de l’interrogatoire d’Akim. Il lui pose des questions sur l’emploi du temps de Noémie le soir de l’agression. Akim s’énerve !

Au bar, Charles découvre la facture de champagne de Dylan. Dylan l’informe qu’Arthur l’a planté ! Dylan est remonté contre lui. Pendant ce temps là, Boris parle à Arthur de la soirée qui les attend, il ne veut pas y aller. Il a encore eu une mauvaise note. Arthur va voir Dylan, qui lui dit cash qu’il n’aime pas comment il se comporte quand il est avec ses potes. Dylan l’envoie balader et lui demande de partir. Dylan finit par s’excuser, il lui dit qu’il fallait que ça sorte. Arthur semble prendre conscience, il s’est senti flatté que ces gens s’intéressent à lui… Il se sent con. Il s’excuse, Dylan lui parle de Jennifer avec qui il s’est très mal comporté.

Bilal reçoit un sms d’Akim qui veut le voir… Pendant ce temps là, Ludo et Noémie se félicitent que Lancelot aille mieux. Ludo confie à Noémie qu’il est heureux de s’être rapprochée d’elle. Il n’a jamais arrêté de penser à elle ! Noémie ne répond pas et s’en va…

Arthur envoie un sms à Jennifer pour s’excuser et la revoir, elle ne compte pas lui répondre. AU dîner avec Elisabeth et Alain, Arthur fait la tête et ne mange pas. Il ne répond pas aux questions d’Elisabeth, elle lui rappelle tout ce qu’il a. Arthur dit que son année de médecine est morte, Alain lui répond que non. Arthur pleure, il dit qu’il fait que des erreurs.

Ludo retrouve Margaud. Il prétexte être fatigué, elle insiste pour qu’il ne la plante pas. Il finit par accepter et elle a réservé dans un resto végétarien.

Akim retrouve Bilal, il se confie sur le mensonge de Noémie et l’interroge sur ce soir là. Bilal est gêné et Akim lui dit que s’il lui ment il lui en voudra toute sa vie. Bilal décide de lui dire la vérité !

