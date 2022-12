Un si grand soleil du 23 décembre : Akim quitte Noémie (résumé épisode 1044 en avance)

4.6 ( 9 )

Un si grand soleil du 23 décembre, spoiler résumé de l’épisode 1044 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 23 décembre.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Akim est sous le choc, Bilal lui a dit la vérité. Il hallucine qu’il les ait couverts. Bilal lui explique qu’ils avaient croisé William et qu’il était armé. Mais ils n’y sont pour rien, c’était une coincidence. Akim hallucine, ils ont tous fait n’importe quoi !







Noémie appelle Akim, elle tombe sur sa messagerie. Elle lui demande pourquoi il n’est pas venu la veille au soir et lui dit de la rappeler. Pendant ce temps là, Akim retombe sur Ludo et lui reproche d’avoir voulu récupérer Noémie. Il lui fout un coup de poing et s’en va !



Dimitri explique à Claudine et Eve qu’il a suivi Rudy pour ses trajets en vélo. Il a repéré un endroit où Eve pourrait l’intercepter. Claudine remet à Eve un téléphone prépayé, elle a peur que Manu tombe dessus. Elle décide de garder son propre téléphone, Claudine lui demande de le passer en numéro masqué et de changer sa messagerie.

Bilal se justifie auprès de Ludo pour avoir tout dit à Akim. Ludo ne lui en veut pas mais craint de ce qu’Akim va faire… Va-t-il les balancer ?

Dimitri et Eve peaufinent leur plan tandis qu’à l’hôpital, Elodie pleure et parle à son père, elle se dit désolée et elle veut qu’il se réveille… Le médecin la rejoint et lui dit de garder espoir.

Rudy tombe sur Eve, qui a crevé. Le plan fonctionne, il propose de l’aider. Rudy s’occupe de son vélo et il s’en va, Eve lui demande de la raccompagner à sa voiture. Elle lui propose de l’eau et dans son coffre il remarque le livre qu’elle a fait exprès de placer là… Il est surpris de cette passion commune. Le courant passe. Eve lui laisse son numéro.

Ludo consulte à l’hôpital pour sa blessure à la tête. En sortant il appelle Noémie qui ne répond pas. Il lui laisse un message pour lui dire qu’Akim est au courant. Pendant ce temps là, Akim fait une enquête pour essayer de confirmer l’alibi d’Elodie… Il finit par tomber sur quelqu’un qui l’a vue ce soir là !

Eve, Dimitri et Claudine font le point, Eve a peur qu’il ne la rappelle pas. Au même moment, Rudy la recherche sur internet et va voir son profil Facebook.

Akim débarque chez Noémie en colère, il veut juste récupérer ses affaires et s’en aller. Noémie essaie de le retenir, elle lui dit qu’elle fout de Ludo, mais Akim préfère s’en aller. Noémie est en larmes…

Un si grand soleil du 23 décembre extrait, Akim et Noémie la rupture

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

