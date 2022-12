« L’ABC : L’Année de Bertrand Chameroy », c’est ce soir sur France 5 (C à vous 19 décembre)

4.6 ( 9 )

« L’ABC : L’Année de Bertrand Chameroy » au programme TV du lundi 19 décembre 2022 – Pas de nouveau numéro de « C à vous » ce soir, l’équipe est en vacances. Mais si Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen sont en route pour partir en congés, un affreux doute les perturbe, ils ont le sentiment d’avoir oublié quelque chose… Fermer le studio à clefs ? Éteindre les plaques de cuisson ? Couper le wi-fi ? Non. Pire.







ILS ONT OUBLIÉ BERTRAND CHAMEROY !

A découvrir dès 19h sur France 5, mais aussi en replay sur france.tv.







Laissé seul dans le loft de C à vous, l’enfant terrible de la bande décide d’organiser, durant une heure, une folle émission « esseptionnelle » :

L’ABC, l’Année de Bertrand Chameroy ! Un Noël des copains déjanté, autour d’un dîner festif préparé par un invité surprise, pour offrir aux téléspectateurs l’opportunité de revivre l’année écoulée avec la malice qu’on lui connaît.



Bertrand Chameroy et ses acolytes, Matthieu Belliard, Mohamed Bouhafsi et Émilie Tran Nguyen reviendront ensemble sur tous les moments forts qui ont marqué 2022, en compagnie de Michèle Laroque, Fred Testot, Bérangère Krief et du chanteur Kendji Girac.

L’ABC : L’Année de Bertrand Chameroy, le programme

Des jeux en plateau sur l’actualité pour balayer avec humour l’année politique, people, sociétale et culturelle.

Des séquences inédites, des parodies, des happenings, ainsi que le meilleur des images qui ont fait le succès de l’ABC cette année dans C à vous.

La folle campagne présidentielle, les ratés des chaînes infos, la rencontre avec Emmanuel Macron, Valérie – I’m Alive – Pécresse, les « Pat Patrouille » de Patrick Cohen…Tout ça et bien plus encore vous attend dans l’ABC, l’Année de Bertrand Chameroy, une émission « esseptionnelle » rythmée, drôle et chaleureuse.

Rires, jeux, perruques, musique… Les voisins vont sûrement se plaindre du bruit…mais il ne fallait pas l’oublier !

